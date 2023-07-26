Россиянам назвали самые аварийные автомобили из Китая

Автомобили брендов Chery, Geely и Haval чаще других китайских машин попадали в аварии на российских дорогах в первом полугодии 2023 года. Антилидерами в статистике ДТП стали Chery Tiggo 7, Geely Emgrand и Haval F7, следует из результатов исследования «Страхового дома ВСК».

Данные по аварийности приведены на основе статистики обращений за компенсациями по ОСАГО.

«На долю Chery приходится 37% ДТП, Geely – 28%. На третьем месте расположилась марка Haval – 20%. Оставшиеся 14% приходятся на марки Great Wall (8%), Changan (3%), FAW (2%) и Omoda (1%)», – цитирует отчет «Газета.Ru».

Самыми аварийными моделями Chery оказались кроссоверы Tiggo 7 (23% от всех случаев по этой марке), паркетники Tiggo 4 (18%) и Tiggo 8 (12%). В модельном ряду Geely чаще других в ДТП попадают седан Emgrand (28%), кроссоверы Coolray (23%) и Atlas (22%). У бренда Haval чаще других бьются модели F7 (56%), Jolion (30%) и H9 (12%).

Несмотря на статистику аварий Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 стали самыми популярными у россиян среди китайских авто с пробегом. Тройку лидеров замыкает модель Geely Atlas.

«Спросом также пользовались автомобили с пробегом марок Lifan, Changan и EXEED. Медианная стоимость подержанного китайского автомобиля в первом полугодии 2023 года составила 1,1 млн рублей», – говорится в отчете «СберАвто».

Лучше всего изделия китайского автопрома продаются в Москве (16%) и Санкт-Петербурге (8%), Свердловской области (7%), Подмосковье и Самарской области, приводят данные «Известия».

Большой поток китайских автомобилей в Россию осложнил работу автосервисов. У многих не хватает запчастей, а новые модели могут выходить на рынок с изменениями, о которых производители не сообщают.

Москва, Наталья Рязанова

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