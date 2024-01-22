Всю лесную технику в России будут контролировать через спутники

К концу 2024 года передвижение всех лесовозов, лесозаготовительной и лесопожарной техники на территории России будет отслеживаться с помощью системы ГЛОНАСС. Об этом сообщили в Рослесинфорге.

«Включение во ФГИС ЛК навигационных данных о передвижении лесной техники дополнит сведения об обороте древесины и позволит контролировать ее движение на всех этапах, включая начальный этап лесозаготовки, как только техника заехала в лес», – заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Информация о передвижении лесной техники будут передаваться в контролирующую систему каждые 15 минут или каждые 5 километров движения машины. От техники на стоянке сигнал будет поступать каждые два часа.

Планируется, что в течение текущего года все регионы подключаться к системе. При этом полученные сведения будут храниться в течение трех лет.

«Аргумент недобросовестных перевозчиков, что не везде «ловит связь», не пройдет. При отсутствии возможности передачи навигационной информации устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти», – уточнили в Рослесинфорге.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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