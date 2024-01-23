Компании в России стали чаще нанимать подростков из-за дефицита кадров

На российском рынке труда в три раза выросло число вакансий для работников от 14 лет. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные HeadHunter.

В 2023 году было открыто 42 тысячи вакансий с возрастным ограничением от 14 лет. Для сравнения: годом ранее таких предложений было всего 14,5 тысячи. Тенденцию более активного привлечения к работе граждан этой возрастной категории подтвердил представитель Superjob, а также ряд компаний.

По словам специалистов, привлекать несовершеннолетних российские компании стали чаще из-за дефицита кадров. В основном подростков готовы брать на работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами.

С 1 июня 2023 года в России вступил в силу закон, позволяющий принимать на работу сотрудников с 14 лет. Обязательным условием является письменное согласие родителей или специальное разрешение органов опеки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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