Азербайджан поставил в Россию 4,2 млн куриных яиц

Очередная партия куриных яиц поступила в Россию из Азербайджана. Всего из этой страны ввезено 4,2 млн яиц, сообщили в Россельхознадзоре.

«Поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук. Из Азербайджана в РФ на сегодняшний день ввезено 4,2 млн штук пищевых яиц», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще полтора миллиона штук яиц привезли в Россию из Турции. 25 января прибыла очередная партия в количестве 316,8 тыс. штук.

Только за новогодние каникулы Белоруссия ввезла в Россию 11,7 млн куриных яиц. В начале года ФАС сообщила о 10 антимонопольных делах в разных регионах РФ в отношении производителей куриных яиц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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