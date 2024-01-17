ФАС возбудила дела в связи с ростом цен на яйца в десяти регионах страны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в среду, 17 января, сообщила, что территориальные органы ведомства в настоящее время рассматривают антимонопольные дела в отношении производителей куриных яиц в десяти регионах страны.

В пресс-службе антимонопольного органа заявили, что дела по подорожанию яиц рассматриваются «в ДНР, ЛНР, в Крыму, а также в Кировской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ивановской, Ярославской областях и в Ставропольском крае. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы. (Ст. 14.32 КоАП РФ).Также по поручению ФАС России территориальные управления службы рекомендовали властям регионов заключать соглашения о стабилизации цен на яйца с производителями и торговыми сетями с учетом разработанного ведомством постановления Правительства РФ №662».

«Такие соглашения уже заключены в 12 регионах: в Запорожской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Томской и Тюменской областях, а также в ЛНР и Республике Коми. Еще в семи регионах они разрабатываются в настоящий момент: в Алтайском и Камчатском краях, Брянской, Иркутской и Рязанской областях, Республиках Мордовия и Хакасия, а также Нижнем Новгороде. Служба контролирует, чтобы документы не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановления Правительства РФ», – добавили в ФАС.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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