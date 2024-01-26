Россия предложила арабским странам пересмотреть налоговые соглашения

Российская сторона предложила Саудовской Аравии и Катару пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, ранее Россия провела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. В Абу-Даби заявили, что намерены заключить налоговое соглашение с Москвой, если такие же условия будут установлены в соседних арабских странах.

Как рассказал газете статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, для ОАЭ предложена формула 10-10-10 (проценты, дивиденды и роялти на уровне 10%). Тогда как с Саудовской Аравией и Катаром условия СИДН более привлекательные.

Так налог на дивиденды для бизнеса установлен на уровне 5%, для госкомпаний и ряда других категорий – 0%. Сбор на проценты по долгу в обеих странах составляет 5%. Ставка по роялти для Саудовской Аравии – 10%, для Катара – нулевая.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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