Объем переводов из России в соседние страны сократился после рекордного роста

Объем денежных переводов из России в соседние страны резко снизился в 2023 году. За год до этого рост был рекордным. Об этом свидетельствует статистика центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии, пишет РБК.

В подсчеты включили денежные переводы из России в соседние страны через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов. Всего по итогам 2023 года из РФ в эти четыре государства было отправлено 7,7 млрд долларов, что меньше показателя предыдущего года на 12%.

По итогам 2022 года объем денежных переводов из России в Казахстан по сравнению с 2021 годом вырос в 6,8 раза, в Грузию – в пять раз, в Армению – в четыре раза, в Киргизию – на 6%. Дело в том, что после начала военной операции на Украине, из РФ ушли международные платежные системы Visa и Mastercard – их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Банки стран ближнего зарубежья выдвигали самые простые условия для открытия карт, а системы денежных переводов стали одним из самых доступных и быстрых способов пополнения зарубежных счетов.

Теперь же часть релокантов вернулись в Россию, другие обустроили финансовые потоки на территории других стран, и денежные переводы перестали быть необходимостью. Кроме того, в 2023 году в Россию был минимальный приток трудовых мигрантов, которые тоже являются потенциальными пользователями таких переводов.

Вместе с тем, все чаще возникают технические трудности, связанные с санкциями. Так летом 2023 года впервые были введены ограничения против системы денежных переводов – под санкции попала компания «Юнистрим», которая активно использовалась для совершения трансграничных операций. Сразу после этого с системой начали прекращать работу иностранные банки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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