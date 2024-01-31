Ввоз иномарок через Владивосток вырос в 1,5 раза за год

Россияне в 2023 году ввезли в страну в полтора раза больше иномарок, чем годом ранее. Для более быстрого оформления машин таможенные посты перевели на ежедневный график работы, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Основной поток импорта составили автомобили с двигателем объемом от одного до 1,8 литра из Японии и Южной Кореи.

«В 2023 году владивостокские таможенники оформили 226 тыс. автомобилей для личного пользования – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. С 1 февраля таможенные посты Владивостокской таможни переходят на ежедневный график работы по оформлению авто. Это обеспечит непрерывное оформление автомобилей и сократит его сроки», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее ввоз автомобилей гражданами для личного пользования оформляли пять дней в неделю и только в рабочие дни. На фоне увеличения потока импорта автомобилей штат отделов таможенного оформления и таможенного контроля увеличили, а посты перевели на семидневку.

С 9 августа Япония запретила вывозить в Россию автомобили с двигателем объемом более 1,9 литра. Запрет также коснулся гибридных автомобилей и шин для крупногабаритных автомобилей.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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