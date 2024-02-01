В России удвоилась доля граждан с пятью и более кредитами

В России с 2021 года вдвое выросло число заемщиков, имеющих больше пяти ссуд. Закредитованность растет в основном за счет распространения кредитных карт. Об этом свидетельствуют подсчеты бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

«На конец 2023 года доля российских заемщиков, которые имеют пять и более активных кредитов, достигла 8,6%. За январь-декабрь она выросла на 1,5 процентного пункта, обновив рекорд. За последние два года доля этой категории банковских клиентов практически удвоилась (на конец 2021 года она составляла 4,7%)», – пишет РБК.

Число заемщиков с несколькими кредитами непрерывно увеличивается с 2019 года. В 2023 году прирост произошел уже в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами. Доля заемщиков, которые платят по трем кредитам и больше одновременно, достигла 28,6%.

Основной прирост доли россиян с большим количеством ссуд обеспечен за счет распространения кредитных карт – потребители наращивают количество кредиток в кошельке. При этом кредитная карта считается активной, если клиент использовал хотя бы часть предоставленного по ней лимита.

Кроме того, в 2023 году также наблюдался рост количества необеспеченных потребкредитов, выданных действующим ипотечным заемщикам. По словам экспертов, эти кредиты могли использоваться для уплаты первоначального ипотечного взноса или на ремонт приобретаемого жилья.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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