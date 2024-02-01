Минфин анонсировал эксперимент по электронной регистрации бизнеса

Правительство России подготовило проект постановления о проведении эксперимента по электронной регистрации бизнеса, сообщила пресс-служба Минфина.

«На территории России предлагается провести эксперимент по реализации комплексной услуги «Старт бизнеса онлайн», которая включает в себя: электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия, дистанционное открытие счета в кредитной организации. То есть теперь зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса», – говорится в сообщении ведомства.

Проект постановления направлен на рассмотрение в правительство РФ.

В Минфине пояснили, что воспользоваться комплексной услугой смогут физлица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

Эксперимент может продлиться до 1 марта 2025 года, сроки начала утвердит кабмин РФ. Участие в эксперименте будет добровольным.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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