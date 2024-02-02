Турция настроена на сотрудничество с Россией несмотря на давление США – ТПП РФ

Политика турецких властей по-прежнему ориентирована на развитие сотрудничества с Россией, заверил гендиректор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин. Но Вашингтон сильно давит на Анкару, поэтому банкам приходится делать непросто выбор.

Егармин подтвердил, что российский бизнес столкнулся с проблемами в расчетах с турецкими партнерами. Но основная линия политическо-экономического взаимодействия турецких властей осталась прежней.

«Турция по-прежнему ставит приоритетом свои национальные интересы, и эти интересы тесно связаны с развитием торгово-экономического сотрудничества с РФ. Однако есть значимые ограничения, возникшие ввиду сильнейшего давления на Турцию недружественных стран, особенно США. Именно из-за такого давления денежные потоки по торговым операциям не принимаются турецкими банками и возвращаются обратно», – рассказал Егармин в беседе с ТАСС.

В Турции пересекаются торговые интересы многих стран. И торговым компаниям, и банкам приходится делать непростой выбор в условиях ужесточения вторичных санкций.

«Банки поставлены в жесткие условия выбора. Или они работают с организациями из России, и тогда они лишаются возможности работы с Европой и Америкой, либо с Европой, но без России. Турция всегда была торговым перекрестком, поэтому выбор сделать довольно сложно», – пояснил эксперт.

В начале 2024 года бизнес сообщил о приостановке платежей между Россией и Турцией. Российские компании также пожаловались, что некоторые банки в Турции закрывают счета компаний из РФ и ужесточают условия для открытия карт россиянам.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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