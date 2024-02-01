Банки в Турции начали закрывать счета российских компаний

Некоторые банки Турции начали закрывать российским компаниям счета и ужесточили условия для открытия карт физлицам из России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Компаниям приходят уведомления с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счет в течение определенного времени.

Напомним, что в начале этого года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. Источники газеты отмечают, что расчеты все еще заморожены.

Политика турецких банков резко изменилась после выхода в декабре 2023 года указа президента США о применении вторичных санкциях к финансовым организациям, нарушающим рестрикции в отношении России.

Один из источников издания рассказал, что до декабря в Турции оставалось «два всеядных и два полувсеядных» с точки зрения работы с РФ банка. Однако после выхода указа Байдена первым двум финансовые организациям пригрозили внесением в SDN-лист, из-за чего они начали закрывать корсчета российских компаний и банков, опасаясь попасть под американские санкции. Остальные два банка начали разрывать деловые отношения в первую очередь с теми, кто начал сотрудничество с ними после начала специальной военной операции.

Вместе с тем государственные банки Турции продолжают проводить отдельные платежи в нацвалютах за товары из «зеленого списка», в который входят продукты питания и фармацевтика.

Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил изданию, что счета российским компаниям турецкие банки начали закрывать еще в 2022 году, но тогда речь шла об фирмах, попавших под санкции. Сейчас этот процесс усилился – отношения прекращаются и с другими компаниями.

В то же время глава ассоциации «Российско-турецкий диалог» и руководитель профильной рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей Арсен Аюпов заявил, что не знает о массовом закрытии счетов российским компаниям. Если бы это случилось, то стало бы «серьезным звоночком», полагает он.

Ранее турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники сообщила, что с 1 января 2024 года банки фактически прекратили принимать платежи из России, опасаясь попасть под вторичные санкции США, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте.

Позже сообщалось, что посольство и торгпредство России проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи со сложившейся ситуацией. Проблемой с платежами из России занялся Минторг Турции. Ведомство собирает предложения от компаний, которые столкнулись с такими проблемами, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству. По словам собеседника агентства, в Анкаре рассчитывают на урегулирование ситуации в кратчайшие сроки.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube