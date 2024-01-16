В Турции возникли проблемы с платежами из России из-за санкций

Санкционные ограничения привели к перебоям в финансовых расчетах между Россией и Турцией. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники.

Проблемы наблюдаются с конца декабря, а с 1 января 2024 года платежи фактически прекратились, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте, пишет издание. Особенно сильно пострадали автопроизводители и компании в текстильной промышленности, не получившие оплату от российских партнеров.

Фактически турецкие банки находятся «в режиме ожидания». Дело в том, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новое постановление о регуляционных мерах. По новым правилам, финансовые организации могут попасть под санкции за работу с переводами из РФ.

По данным газеты, турецкие власти уже приступили к решению проблемы. Анкара стремится продемонстрировать усилия, чтобы выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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