«Ситуация должна улучшиться к концу января»: Минторг Турции занялся проблемой с платежами из России

Министерство торговли Турции разбирается в ситуации с трудностями при осуществлении банковских переводов из России из-за отказа ряда турецких банков проводить платежи. Ведомство собирает предложения от компаний, которые столкнулись с такими проблемами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству. Как отметил собеседник агентства, в Анкаре рассчитывают на урегулирование ситуации в кратчайшие сроки.

По словам источника в Торговой палате Стамбула, проблемы в основном возникли у частных банков, и ситуация должна улучшиться к концу января. Глава Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе уточнил, что проблемы с платежами из России возникли в последние 15-20 дней и должны быть решены к началу февраля.

Представители деловых кругов Стамбула рассказали о трудностях с переводами у компаний в химической, автомобильной, обувной сферах, а также в сфере перевозок. Кроме того, на проблемы жалуются представители стамбульского района Лялели, который считается центром челночной торговли. Как отметил один из руководителей объединения деловых кругов Лялели, многие компании могут оказаться на грани закрытия, если ситуация не разрешится в ближайшее время, так как Россия – их самый крупный клиент.

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи со сложившейся ситуацией. По его словам, некоторые банки прямо ссылаются на американские санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце 2023 года. Дипломат выразил надежду, что стороны смогут найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.

Накануне сообщалось, что проблема с платежами может быть решена до конца недели. При этом источник РИА «Новости» в одном из госбанков Турции уточнил, что турецкая сторона не получала от западных партнеров каких-либо доказательств того, что банковский сектор Турции содействовал обходу антироссийских санкций.

Ранее турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники сообщила, что с 1 января 2024 года банки фактически прекратили принимать платежи из РФ, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте. В конце декабря Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новое постановление о регуляционных мерах. По новым правилам, финансовые организации могут попасть под санкции за работу с переводами из РФ.

В свою очередь Анкара неоднократно заявляла, что не присоединится к односторонним ограничениям, введенным против России, но и не позволит использовать систему страны для обхода антироссийских санкций.

Анкара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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