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Среда, 17 января 2024, 11:54 мск

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Проблема с платежами из России в Турцию может быть решена до конца недели

Проблема с платежами, которые турецкие банки отказываются переводить из России, может быть решена в ближайшее время. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из госбанков страны.

По словам собеседника издания, ожидается, что ситуация разрешится до конца недели. При этом источник уточнил, что турецкая сторона не получала от западных партнеров каких-либо доказательств того, что банковский сектор Турции содействовал обходу антироссийских санкций.

Ранее турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники сообщила, что с 1 января 2024 года банки фактически прекратили принимать платежи из РФ, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте. Дело в том, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новое постановление о регуляционных мерах. По новым правилам, финансовые организации могут попасть под санкции за работу с переводами из РФ.

В свою очередь Анкара неоднократно заявляла, что не присоединится к односторонним ограничениям, введенным против России, но и не позволит использовать систему страны для обхода антироссийских санкций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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