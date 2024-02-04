Китайское направление: «Газпром» установил новый суточный рекорд поставок

Накануне, 3 февраля, «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного «голубого топлива» в Китай по газопроводу «Сила Сибири», превысив контрактные обязательства. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Ранее в этом году были установлены четыре рекорда в январе – после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.
Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
Объемы поставок компания не уточняет.
Москва, Елена Володина
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