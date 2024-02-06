ФРГ не может обеспечить себе экономический рост и скатывается в бедность, признал глава Минфина страны Кристиан Линднер. Правительство не может договориться о бюджете, производство упало до минимума, а расходы на чиновников бьют рекорды, пожаловался министр.

Экономика ФРГ, которая была локомотивом среди европейских экономик второй год не показывает роста. Резкого оживления ситуации не ожидается – аналитики пре6дсказали рост в 0,3% по итогам 2024 года. По данным немецкого Минфина, промышленное производство оказалось на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса.

Министр отметил, что бюджетные траты на бюрократический аппарат и процедуры поднялись до рекордного уровня. Линднер

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. У нас рекордно высокий уровень затрат на соблюдение бюрократических проектов в Германии. Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа», – приводит Bloomberg слова министра.

Три правящие партии зашли в «бюджетный тупик», поскольку не могут договориться, как закрыть дыру в бюджете. Запланированные меры социальной поддержки и экологические проекты могут выполняться только в условиях экономического процветания. Экономика ФРГ сейчас находится в противоположной стороне от самого понятия экономического процветания, заявил Линднер.

Осенью 2023 года аналитики заявили, что ФРГ платит «страшную цену» за антироссийскую политику. Экономика страны была построена на дешевом топливе, квалифицированных кадрах и современных технологиях. Но Берлин отказался от российского газа в пользу более дорогого американского, резкий энергопереход увеличил нагрузку на бизнес и граждан, а помощь Киеву заставила нарастить расходы на оборону.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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