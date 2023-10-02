Запад пугает весь мир угрозами, якобы исходящими от России и Китая, но существующий миропорядок может рухнуть, споткнувшись о Германию, считает немецкий историк Тарик Сирил Амар. ФРГ уже платит «страшную цену» за антироссийскую политику.

Историк напомнил, что ФРГ была локомотивом Евросоюза благодаря экономической устойчивости. Дешевое топливо, квалифицированные кадры и современные технологии создавали основу промышленности, поддерживающей стабильность. Но страна отказалась от дешевого топлива из России, а резкий энергопереход еще увеличил нагрузку на бизнес и граждан. И это на фоне отказа от атомной энергетики привело к глубокому кризису.

«Год назад разговоры о деиндустриализации казались преувеличением. Теперь это новая норма. Потребители экономят, компании закрываются или переезжают», – написал Амар в статье для Newsweek.

По его мнению, немецкие власти повели себя недальновидно, стараясь угодить США в их антироссийской стратегии на фоне конфликта на Украине. Они не отреагировали на подрыв газопровода «Северный поток», лишивший их дешевого топлива, тем самым поставили под угрозу свой суверенитет.

Граждане боятся нарастающего энергетического кризиса и потери стабильности в стране. Все больше немцев критикуют действующую власть, рейтинги канцлера и глав основных министерств падают, а оппозиционные партии набирают силу.

«Это двойной кризис немецкой модели: в экономике и политике. Сильное беспокойство по поводу потери самостоятельности страны, страх перед открытой войной НАТО и России – во всем этом виден разрушительный потенциал», – говорится в статье.

Весной 2023 года аналитики отметили, что, отказавшись от дешевого газа из России, Европа потратила огромные суммы на экстренные закупки СПГ. Это привело к большому дефициту бюджет и подстегнуло инфляцию. Также без дешевого топлива европейская промышленность переживает серьезные проблемы. В Турции Европу уже назвали главным проигравшим в борьбе против России.

Берлин, Наталья Рязанова

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