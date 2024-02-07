Атаки хуситов в Красном море грозят ЕС дефицитом газа

Европа может лишиться газа, доставляемого танкерами по Красному морю, если атаки хуситов на западные суда продолжатся, предупредило агентство Associated Press.

«Будущее поставок газа в ЕС поставлено под угрозу. Блок полагается на импортируемый природный газ в части работы заводов, выработки электроэнергии и обогрева домов. Танкеры регулярно проходят по Красному морю, а несколько поставок в Италию уже отменены», – говорится в статье.

Европе может грозить новый виток энергетического кризиса, в котором регион оказался после отказа от российского трубопроводного газа. Агентство отметило, что СПГ стал спасательным кругом для Европы после того, как «Россия перекрыла большую часть поставок» после начала конфликта на Украине. В 2023 году из стран Ближнего Востока по Красному морю доставлялось 12,9% СПГ, купленного Европой.

Аналитики сообщили, что обстановка в Красном море привела к срыву поставок продуктов в Европу, и грозит новым скачком инфляции и проблемами с вывозом товаров из Европы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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