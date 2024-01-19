Хаос в Красном море грозит Европе перебоями с продуктами и скачком цен

Конфликт в Красном море привел к срыву поставок продуктов в Европу, грозит новым скачком инфляции и проблемами с вывозом товаров из Европы, пишет Bloomberg. Доставка по новым маршрутам в разы дороже и дольше прежней.

Европе грозят перебои с импортными продуктами, включая фрукты, кофе. Сроки по договорам поставки срываются, скоропортящиеся продукты приходят негодными к продаже, доставленные в обход Красного моря товары дорожают прямо в пути.

Крупный экспортер индийского винограда Euro Fruits теперь использует более длинный маршрут, на котором фрахт вырос в цене вчетверо, а время доставки – вдвое. Европейские компании согласились с условиями поставок, а дополнительные траты лягут на плечи потребителей в виде повышения цен.

«Это напоминание, насколько хрупкими могут быть цепочки поставок продовольствия. Если сбои усугубятся, они смогут остановить снижение продовольственной инфляции», – говорится в статье.

Европейские экспортеры сельхозпродукции в Азию бьют тревогу, потому что продукция портится во время долгой доставки. Аналитики Kpler сообщили, что в последние недели порядка 1,6 млн тонн зерна перенаправили на другие маршруты вместо традиционного пути через Суэцкий канал.

«Это головная боль для фермеров, которым придется снизить цены, чтобы компенсировать более высокие затраты на доставку. Экспортерам всегда удается покрыть свои затраты, но если цены рухнут, это будут потери аграриев», – отметило агентство.

В Бельгии предупредили, что морские грузоперевозки в Европу из Азии резко подорожают: тарифы для контейнеров вырастут на 60%, страховые взносы – на 20%. На середину января задержка доставки грузов составляла 7-10 дней.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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