Тарифы на морские грузоперевозки в Европу резко вырастут из-за ситуации в Красном море

Морские грузоперевозки в Европу из Азии могут резко подорожать из-за напряженной ситуации в Красном море. Такой прогноз сделала администрации бельгийского порта Антверпен – второго по величине в ЕС.

Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%, рассказал представитель порта Антверпен РИА «Новости». Уже сейчас задержка доставки грузов в среднем составляет сейчас 7-10 дней из-за более длительного маршрута, пролегающего через Кейптаун.

В настоящее время в бельгийском порту не наблюдают серьезных проблем из-за ситуации в Красном море, но не исключено, что в ближайшее время могут произойти сбои в логистике из-за задержки судов.

«Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени, – сказал собеседник агентства. – Расписания вновь становятся менее надежными, что может привести к неэффективности работы терминалов».

Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в Красном море в знак поддержки сектора Газа. В ответ на это США объявили о начале операции «Страж процветания», в рамках которой наносят удары по Йемену с помощью боевой авиации, кораблей и подводных лодок.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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