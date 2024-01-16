российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 января 2024, 12:41 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Тарифы на морские грузоперевозки в Европу резко вырастут из-за ситуации в Красном море

Фото: Pixabay

Морские грузоперевозки в Европу из Азии могут резко подорожать из-за напряженной ситуации в Красном море. Такой прогноз сделала администрации бельгийского порта Антверпен – второго по величине в ЕС.

Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%, рассказал представитель порта Антверпен РИА «Новости». Уже сейчас задержка доставки грузов в среднем составляет сейчас 7-10 дней из-за более длительного маршрута, пролегающего через Кейптаун.

В настоящее время в бельгийском порту не наблюдают серьезных проблем из-за ситуации в Красном море, но не исключено, что в ближайшее время могут произойти сбои в логистике из-за задержки судов.

«Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени, – сказал собеседник агентства. – Расписания вновь становятся менее надежными, что может привести к неэффективности работы терминалов».

Ранее йеменские хуситы неоднократно атаковали суда в Красном море в знак поддержки сектора Газа. В ответ на это США объявили о начале операции «Страж процветания», в рамках которой наносят удары по Йемену с помощью боевой авиации, кораблей и подводных лодок.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В Совфеде предсказали провал идеи нейтрального флота в Черном море / Билеты в Лувр резко подорожали в преддверии Олимпиады / Bloomberg назвал последствия изъятия российских активов для Запада / ООН попросила у доноров $4,2 млрд на помощь Украине / Bild: ФРГ готовится к войне НАТО с Россией / Швейцария призвала пригласить Россию на обсуждения мира на Украине / В Тоскане на свадьбу обрушился потолок зала / США ударили по Йемену, Россия и КНР наторговали $240 млрд, Зеленский призвал затянуть конфликт – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Ближний Восток, Европа,