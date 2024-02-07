Россельхознадзор предупредил об опасности для животноводства из-за ящура

В России существует риск для животноводческой отрасли в связи с распространением ящура в соседних государствах. Об этом рассказал глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.

Случаи заболевания животных вирусом ящура серотипа SAT-2 начали регистрироваться в странах персидского залива и Турции с конца 2022 года. Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных оперативно разработал противоящурную вакцину с содержанием экзотического штамма вируса, передает РИА «Новости».

«В целом ситуация напряженная, могу сказать про распространение ящура на территории Турции, Грузии SAT-2 нового типа. Мы, конечно, быстро сделали в прошлом году вакцину, но перемещение мигрантов в Европе, вообще все вещи, связанные в том числе и с перемещением мигрантов, увеличивают у нас те риски, которые есть», – сказал Данкверт.

Инфекция ящура распространяется среди парнокопытных животных. В мае 2019 года РФ восстановила статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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