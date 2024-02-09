Цены на какао-бобы побили январский рекорд

Цены на какао-бобы поднялись до нового максимума из-за засухи в Западной Африке. Трейдеры опасаются нового неурожая, заявил аналитик Price Futures Group Джек Сковилль.

Фьючерсы на какао-бобы 8 февраля торговались по 5,874 тыс. долларов за тонну в Нью-Йорке. Производители шоколада ожидают год с низкими прибылями из-за высоких цен на сырье.

«Трейдеры опасаются еще одного слабого с точки зрения урожая года, и эти опасения подтверждаются феноменом Эль-Ниньо, который угрожает сборам какао-бобов в Западной Африке из-за жаркой и сухой погоды», – приводит слова Сковилля «Интерфакс».

Предыдущий рекорд цен установлен в конце января, когда мартовские фьючерсы на лондонской бирже ICE поднялись до 3,882 тыс. фунтов или 4,939 тыс. долларов за тонну. На нью-йоркской бирже NYMEX – до 4,815 тыс. долларов за тонну. Аналитики указали, что такого уровня цены на какао не достигали 47 лет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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