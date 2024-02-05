Какао-бобы подорожали до рекордных значений с 1977 года

Неурожай в Африке стал причиной дефицита какао-бобов. В результате фьючерсы на сырье на мировых биржах выросли на 60-70% с начала года, побив установленный в 1977 году рекорд. Об этом сообщает «Лента.ру».

«В январе цены на какао-бобы на мировых биржах побили исторический рекорд, установленный 47 лет назад. Стоимость мартовских фьючерсов на лондонской бирже ICE 31 января достигала 3,882 тысячи фунтов (или 4,939 тысячи долларов) за тонну. В то же время цены на продукт на нью-йоркской бирже NYMEX увеличивались до 4,815 тысячи долларов за тонну», – пишет издание.

Крупнейший поставщик шоколада Barry Callebaut уже заявил о повышении цен на 20% с начала года. Производители в России также предупреждают о возможном подорожании шоколада на 60-70%. Особенно сильно вырастет стоимость горького шоколада, где доля какао высока.

Эксперты считают, что в погоне за прибылью производители могут экономить на качестве, заменяя какао-масло более дешевыми жирами. Также возможно снижение процента содержания какао в шоколаде, говорится в статье.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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