В России нашли способ заменить какао гречкой

Уральские ученые создали заменить какао-порошка из гречневой лузги. Кондитерские изделия не теряют свой вкус даже при замене 15% какао, рассказали в Уральском государственном экономическом университете.

Россия занимает второе место в мире по объемам производства гречневой крупы. Отчасти поэтому такое сырье ученые выбрали для своих экспериментов. При этом, 100 граммов порошка из лузги содержат более двух суточных норм пищевых волокон, пять – железа, 88% от нормы флавоноидов, 65% – марганца, 57% – магния.

По данным экспериментов, добавление порошка из лузги поможет сэкономить на какао-порошке. Даже при замене 15% какао у продуктов сохраняется шоколадный вкус. При этом, технологию сильно менять не придется и использовать порошок из лузги смогут даже в небольших пекарнях и кондитерских.

Цена на какао-бобы в ноябре 2023 года достигла исторического максимума. Российский холдинг «Объединенные кондитеры» предупредил, что с 1 декабря 2023 года цена на шоколад вырастет на 16%, на конфеты – на 6-8%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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