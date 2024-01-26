Объем экспорта российского шоколада в Китай вырос в три раза

По итогам 2023 года Россия нарастила поставки шоколада в Китай в три раза. Об этом сообщает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».
В 2022 году РФ поставила в КНР 11 тысяч тонн шоколада, год спустя показатель вырос до 33 тысяч тонн. Китайский рынок становится одним из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий, пишут «Известия».
Основные причины успеха российских производителей кондитерской продукции – целенаправленная и кропотливая работа по позиционированию продукции на рынке КНР, укрепление торговых связей с китайским бизнесом; расширение и адаптация ассортимента под запросы потребителей, отметили в Ассоциации.
В конце прошлого года производители предупредили, что изделия с шоколадом в России с начала 2024 года вырастут в цене в среднем на 20%. Подорожание вызвано дефицитом какао-бобов, ослаблением рубля и ростом стоимости доставки и упаковки.
Москва, Зоя Осколкова
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