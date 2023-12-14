Кондитеры предупредили о росте цен на шоколад

Изделия с шоколадом с начала 2024 года вырастут в цене в среднем на 20%, предупредили производители. Подорожание вызвано дефицитом какао-бобов, ослаблением рубля и ростом цен на доставку и упаковку.

Крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut разослал партнерам письма о предстоящем увеличении цен. С 1 января 2024 года отпускные цены повысят на 20%, сообщило российское подразделение фирмы ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».

В ассоциации «Руспродсоюз» и подмосковной кондитерской фабрике «Господарь» подтвердили получение письма. Основное сырье для шоколада в России завозят из-за границы, а с начала 2023 года курс рубля упал на 29%. На фабрике рост цен на сырье оценили в 30-50% за год, на тару и упаковку – на 50%.

На кондитерской фабрике «Победа» напомнили, что урожай какао-бобов три года подряд был маленьким, цены на бирже постоянно растут. Погодные условия поставили под угрозу урожай в Кот-д'Ивуаре и Гане, что усугубило ситуацию. На кондитерской фабрике «Алкион» сообщили о подорожании какао-бобов в два-три раза за год, пишет РБК.

Уральские ученые создали заменитель какао-порошка из гречневой лузги. Кондитерские изделия не теряют свой вкус даже при замене 15% какао новой добавкой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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