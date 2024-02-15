«В четыре раза!»: Карлсона шокировали цены на продукты в России

Цены на продукты в России в четыре раза ниже, чем в США, сообщил американский журналист Такер Карлсон. Он заявил, что зол на американские власти из-за ситуации, в которой оказалась Америка.

Такер Карлсон продолжает делиться впечатлениями от визита в Россию в разгар конфликта на Украине и антироссийской санкционной войны Запада. Журналист опубликовал короткий ролик о покупке продуктов в московском магазине и заявил, что цифры на ценниках привели его в ярость.

Набор продуктов на неделю, включая хлеб, муку, фрукты, крымское вино, обошелся Карсону в 9481 рубль или около 104 долларов. Журналист заявил, что подобная покупка в Штатах обошлась бы ему в сумму более 400 долларов.

«Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю», – сказал автор репортажа в камеру.

Карлсон также отметил наличие продуктов зарубежных брендов на полках магазина в России, например, батончиков «Сникерс», «Баунти», «Марс». Он иронично прокомментировал, что «это должно быть запрещено законом», намекая на введенное против России рекордное число санкций.

Журналиста удивило и столичное метро. Он посетил станцию с символичным названием «Киевская» и задался вопросом, почему обычная станция метро в Москве выглядит лучше, чем «все, что есть в США». Автор подчеркнул, что в российском метро чисто, нет неприятной вони, наркоманов, крыс, никто не старается столкнуть друг друга на рельсы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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