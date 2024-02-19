Путин распорядился о выделении субсидий на поставки рыбы с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки главы государства в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января в понедельник, 19 февраля, поручил правительству до 15 апреля принять решение о перевозке лососей и сардины иваси с Дальнего Востока в центральные регионы России.

В перечне поручений президента РФ, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть Российской Федерации. …Рассмотреть вопрос о целесообразности субсидирования из федерального бюджета морских перевозок отечественной сельхозпродукции между морскими портами, расположенными в дальневосточных регионах, и принять соответствующие решения».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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