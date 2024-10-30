Вылов красной рыбы в Приморье вырос в 2,6 раза

Объем вылова лососевых рыб в Приморье составил 1,9 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше уровня предыдущего четного года. 95,2 тонны выловленной красной рыбы пришлось на кету, следует из данных теруправления Росрыболовства по региону.

Лососевая путина в Приморском крае началась в конце мая с вылова симы и завершилась в октябре выловом кеты. Рыбаки добыли в Дальневосточном бассейне более 3,2 млн тонн биоресурсов, из них 1 891 тонну составили лососевые рыбы. В этом объеме 1778 тонн составила горбуша, 95,2 тонны – кета, 18,3 тонны – сима.

Вылов лососевых традиционно сравнивают по четным и нечетным годам из-за особенностей жизненного цикла этих видов рыбы. Наиболее урожайными считаются нечетные годы.

Аналитики ожидают уменьшения средней цены на атлантический лосось во втором полугодии 2025 года. По их прогнозам, мировые цены пойдут вниз на фоне роста производства.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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