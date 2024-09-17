В ВАРПЭ раскрыли, когда подешевеет красная рыба

Мировые цены на атлантический лосось начнут снижаться на фоне роста производства, следует из данных исследовательской компании Kontali. Аналитики ожидают уменьшения средней цены на 3 евро во втором полугодии 2025 года.

В будущем году производство атлантического лосося в мире вырастет на 3,5-4%. Самый заметный прирост ожидается в Норвегии, на Фарерских островах, в Исландии и Великобритании. Это приведет к насыщению рынка.

«Поскольку во втором полугодии изымается около 60% годового объема лососевых, средняя мировая цена снизится. Во втором полугодии 2025 года цена будет ниже на 3 евро по сравнению с первым полугодием», – говорится в отчете.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), объем мирового рынка лососевых в 2023 году составил 3,8 млн тонн. Россия – крупнейший в мире добытчик дикого лосося и обеспечила вылов 608,3 тыс. тонн в 2023 году. Объем аквакультурного атлантического лосося в России в том же году составил 140 тыс. тонн.

Ранее рыбопромышленники предупредили о риске лососевой катастрофы на Камчатке из-за планов повышения взноса за пользование рыболовными участками. Эксперты предсказали сокращение числа производств вчетверо, рост цен на рыбу и икру и расцвет браконьерства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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