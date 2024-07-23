ВАРПЭ предупредила о лососевой катастрофе на Камчатке

Рыбопромышленники предупредили о риске лососевой катастрофы на Камчатке из-за планов повышения взноса за пользование рыболовными участками. Эксперты предсказали сокращение числа производств вчетверо, рост цен на рыбу и икру и расцвет браконьерства.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) отметила, что вместо планового роста взноса до 92 млрд рублей сумму предложено повысить до 200 млрд. Заплатить такой взнос смогут не все, и в 2025 году в Камчатке сможет работать только один из пяти береговых заводов. Это приведет к падению доходов бюджета втрое, росту цен на рыбную продукцию.

«В 2025 году многие предприятия лососевого сегмента откажутся от бизнеса. В 2026 году добыча будет осуществляться только на каждом пятом рыбоводном участке, а количество лососевых предприятий сократится в четыре раза. В 2025-2026 годах российский рынок ожидает резкий рост отпускных и розничных цен на продукцию из лососевых», – сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он также отметил, что сотни рыболовных участков, на которых сейчас работают рыбопромышленники, окажутся без охраны. Это может вызвать скачок браконьерства в 2027-2029 годах.

Летом 2023 года был принят закон о рыболовных участках, которые теперь можно занимать без проведения торгов, но после принятия дополнительных обязательств. Из порядка 7500 таких участков около четверти – места добычи тихоокеанского лосося. При этом, свыше 70% от всего улова этой рыбы в стране приходится на Камчатку, а в рыбной отрасли заняты 6,5% населения региона.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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