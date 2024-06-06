Конец сезона «дешевой горбуши»: российские промысловики готовятся к значительному падению вылова красной рыбы

По прогнозам, вылов красной рыбы на Дальнем Востоке сократится в этом году почти вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в России официально стартовала лососевая путина.

В настоящий момент промысел идет в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине. Всего с начала путины добыто более 9,5 тонны тихоокеанских лососей.

За первые три дня путины рыбаки выловили 3,7 тонны нерки, 2,7 тонны чавычи, 2,612 тонны симы, 0,518 тонны горбуши и 0,005 тонны кеты.

По прогнозам отраслевой науки, вылов тихоокеанских лососей в ходе путины может составить 320 тысяч тонн – почти вдвое меньше фактического результата 2023 года. Это значит, что время низких цен на красную рыбу на российских прилавках заканчивается.

Напомним, именно падением цен на горбушу характеризовалась ситуация на рыбном рынке год назад. Так, осенью 2023 года оптовые цены на горбушу едва превышали 150 рублей за килограмм, снизившись с начала путины-2023 в 1,7 раза. Похожая ситуация наблюдалась и на розничном рынке, где цены по сравнению с осенью 2023 – зимой 2024 годов снизились на 30% – 40%. В итоге та же горбуша стоила на прилавках зачастую дешевле, чем скумбрия.

Теперь цены, по всей видимости, начнут расти. Однако существенным рост стать не должен, так как, несмотря на значительное падение объемов вылова, дефицит горбуши (самой массовой рыбы семейства лососевых в России) рынкам не грозит, считают в ВАРПЭ.

Дело в том, что в прошлом году тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, чавыча, кижуч, голец) стали абсолютными чемпионами путины в относительных цифрах. Все промысловики добыли 607,1 тысячи тонн этой рыбы, рост к итогам 2022 года составил 124,4%. Это второй по рекордному вылову урожай лососевых за всю историю наблюдений (в 2018 году цифра была выше – 676 тысяч тонн).

«Уловы не могут быть всегда рекордно высокими, за урожайным годом, как правило, следуют менее урожайные. Однако я бы не назвал текущий прогноз пессимистичным, например, в 2020 и 2022 годах итоговый вылов был ниже этого прогноза (менее 300 тысяч тонн), но на рынке не было дефицита продукции, – цитирует ТАСС президента ВАРПЭ Германа Зверева. – Наши рыбаки сделают все необходимое, чтобы провести путину максимально эффективно и удовлетворить потребность как внутреннего, так и внешних рынков».

Так что дефицит горбуши рынку, в том числе российскому, не грозит. К тому же, как отметил г-н Зверев, не стоит считать базовый прогноз по вылову догмой. Например, в апреле 2023 года рыбохозяйственная наука прогнозировала вылов за путину на уровне 512 тысяч тонн лососевых. Однако реальный результат превысил прогнозируемый почти на 100 тысяч тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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