Конфликт на Украине обошелся ФРГ в 200 млрд евро – СМИ

Экономические издержки ФРГ от конфликта на Украине превысили 200 млрд евро, подсчитали в Немецком институте экономических исследований. Эксперты предупредили, что косвенные издержки намного увеличат эту сумму, пишет Spiegel.

Германии пришлось потратиться на поддержку граждан и бизнеса в связи с высокими затратами на электроэнергию. Но темпы экономического роста все равно отстали от прежнего уровня на 2,5 п.п. или 100 млрд евро в 2022 году и на ту же сумму в 2023 году. Специалисты Немецкого экономического института подсчитали, что дефолты в 2022 году обошлись в 100 млрд евро, но в 2023 году эту сумма выросла до 140 млрд.

Сильнее всего ситуация ударила по людям с низкими доходами, более состоятельные граждане и устойчивый бизнес пострадали не так заметно.

На этом потери для ФРГ не закончатся, ведь расстановка политических и экономических сил в мире изменилась, отметили аналитики. Дальнейшие издержки будут связаны с «эскалацией геополитических и геоэкономических конфликтов, особенно с Китаем», которая сильно ударит по экспортным компаниям.

Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер признал, что страна не может обеспечить себе экономический рост и скатывается в бедность. Бывшая локомотивом в Европе экономика ФРГ второй год не показывает роста.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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