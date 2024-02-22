Аналитики предсказали подорожание цветов к 8 Марта на 15-20%

Букет цветов к 8 Марта в среднем станет дороже на 15-20% по сравнению с прошлым годом. В числе основных причин подорожания аналитики называют рост оптовых цен, удорожание логистики и задержки поставок цветов на границе. С таким прогнозом выступили эксперты «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает РБК.

В феврале россияне чаще всего покупали розы, хризантемы и гвоздики. В первой половине месяца букет цветов обходился в 2632 рубля – это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В онлайн-магазинах средний чек на букет составил 3336 рублей (+ 20% год к году).

Традиционно накануне праздников цветы дорожают из-за роста спроса. Так, в марте цветы покупают в 20-25 раз чаще, чем в феврале, следует из статистики «Чек индекса».

По данным аналитиков, за период с 1 по 7 марта прошлого года цена на букет цветов поднялась в среднем на 25% год к году, до 2803 рубля. Прогнозируется, что в этом году букет цветов к 8 марта будет стоить 3,2-3,4 тыс. рублей, что на 15-20% больше, чем в прошлом году.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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