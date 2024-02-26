В России налоговая служба усилит контроль за крупными должниками

Федеральная налоговая служба усиливает контроль за крупными должниками. Данные о плательщиках с задолженностью по сборам свыше 50 млн рублей должны поступать ежемесячно из территориальных органов. Об этом пишут «Известия».

В январе ФНС поручила управлению по субъектам РФ и межрегиональным инспекциям представлять информацию о должниках с недоимкой свыше 50 млн рублей. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, находящиеся в процедурах банкротства. Налогоплательщиков могут исключить из списка, если они полностью или частично погасили долг.

Меры необходимы для контроля за своевременностью, полнотой и эффективностью взыскания долгов, подчеркивается в документе, а также для оценки причин, которые привели к возникновению задолженности. Кроме того, оценивается и необходимость предоставления недоимщикам господдержки. В ФНС подчеркнули, что благодаря внедрению ЕНС уменьшилось число должников – на 1 млн юрлиц и 11 млн граждан.

По словам юристов, такая аналитика, помимо прочего, позволит властям лучше понять, какие секторы экономики больше всего пострадали от санкций и нуждаются в господдержке. Вместе с тем, эксперты указывают на то, что меры по улучшению собираемости налогов должны включать не только жесткий контроль, но и стимулирование добросовестного налогообложения: предоставление льгот и упрощение процедур для тех, кто платит в срок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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