Украина обязала госкомпании отдать в бюджет половину годовых дивидендов

Власти Украины обязали шесть крупных госкомпаний перечислить в бюджет страны 50% годовых дивидендов. Минэкономики страны ожидает, что казна пополнится на три миллиарда гривен или более 78 млн долларов.

«Шесть акционерных обществ в феврале должны перечислить в госбюджет 50% дивидендов по доходам 2023 года. Решение обусловлено необходимостью пополнить госбюджет. Ожидается поступление около трех миллиардов гривен», – говорится в сообщении министерства.

Украинское правительство приняло эту меру в отношении компаний, в которых является главным акционером. Это «Нафтогаз Украины», «Украинская железная дорога», «Укроборонпром», «Укргидроэнерго», «Украинские энергетические машины», «Нижнеднестровская ГЭС».

Как сообщал «Новый День», украинская правительственная кредитная программа для бизнеса накопила семь миллиардов гривен долгов перед банками на фоне военных расходов и дефицита бюджета. Банки изменили условия договоров, переложив уплату процентов сверх установленного властями минимума на бизнес. Займы подскочили в цене на 20-25%, которые позже должно компенсировать государство.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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