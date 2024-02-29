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Четверг, 29 февраля 2024, 13:37 мск

Новости Экономика

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«Сейчас рушатся многие монополии, стереотипы»: Путин заявил о снижении доли ВВП G7 в мире

Фото: пресс-служба Кремля

Доля вклада стран «Большой семерки» в мировую экономику неуклонно снижается, вместе с тем показатели БРИКС продолжают расти. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Москва стремится к объединению глобального большинства. Сейчас рушатся многие монополии, стереотипы, – сообщил глава государства. – К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 27,8%».

Россия продолжит создавать эффективные логистические коридоры, развивать взаимодействие на основе равноправия с дружественными государствами. Речь идет о таких организациях как ШОС, БРИКС и АСЕАН.

У Москвы давние хорошие отношения с арабскими и африканскими странами. РФ также намерена развивать сотрудничество с Латинской Америкой, добавил Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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