В России выделят 400 млрд рублей на капремонт детских садов и школ

Российские власти выделят дополнительно 400 млрд рублей на ремонт школ и детских садов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

В настоящее время капитального ремонта в России требуют 18 тысяч образовательных учреждений. По словам главы государства, регионам помогут решить эту проблему до 2030 года.

Путин обратил внимание на то, что некоторые школы до сих пор работают в три смены. «Построим дополнительно 150 детских садов и более 100 школ, чтобы избавиться от проблемы вторых и третьих смен в школах, переполнения учебных заведений», – отметил президент.

Кроме того, российский лидер предложил с 1 сентября ввести доплату в пять тысяч рублей в месяц для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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