Россия выделит 120 млрд рублей на субсидии по промышленной ипотеке

Сотни заводов, фабрик и производств открылись в России за последние годы, но их нужно еще больше, заявил президент РФ Владимир Путин. По всей стране планируется построить и модернизировать 10 млн кв. м промышленных мощностей.

Путин отметил, что для производства создано настоящее меню, где промышленники могут выбрать подходящие именно им меры поддержки, контракты, инвестиционные платформы.

«Создано много инструментов, и мы продолжим их развивать. За шесть лет выделим 120 млрд рублей на субсидии по промышленной ипотеке. Построим и модернизируем порядка 10 млн кв. м. промышленных мощностей. На 300 млн рублей пополним фонд развития промышленности. 200 млрд выделим дополнительно в рамках кластерной инвестиционной платформ для выпуска приоритетной продукции», – сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Президент призвал бизнесменов использовать преимущества кластерного подхода, при котором «в плюсе все». До 2030 года нужно организовать не менее 100 таких площадок, создать «точки роста по всей стране», поручил Путин парламентариям.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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