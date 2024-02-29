«Никому не позволено незаконно притеснять бизнесменов»: Путин предложил минимизировать проверки бизнеса

Президент Владимир Путин озвучил несколько предложений по развитию малого и среднего бизнеса в России. В частности, глава государства предложил пересмотреть подход к проверкам предприятий.

«Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки», – сказал Путин в послании Федеральному собранию.

Кроме того, президент поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, а также предусмотреть постепенное увеличение платежей для предприятий, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

«Никому не позволено незаконно притеснять бизнесменов, преступать закон в корыстных целях. Эти люди обеспечивают многих рабочими местами», – отметил Путин.

Вместе с тем, глава государства предложил ввести систему кредитных каникул, в рамках которой некрупный бизнес может взять перерыв в платежах по ссудам на полгода без ухудшения кредитной истории.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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