По поручению Путина продлена «Семейная ипотека»

Министерство финансов РФ в понедельник, 4 марта, сообщило, что по поручению президента России Владимира Путина программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года, предварительные расходы федерального бюджета на ее реализацию в 2024 году составят 260 млрд рублей.

В сообщении, распространенном министерством, в частности, говорится: «По поручению президента России Владимира Путина «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены. По предварительным расчетам, в текущем году дополнительные расходы федерального бюджета на программу, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года – 1,5 трлн рублей».

«Кроме того, продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тыс. рублей можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года. На 2024 год, по предварительным расчетам, на эти цели потребуется дополнительно около 50 млрд рублей», – добавили в российском Минфине.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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