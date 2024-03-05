В списке богатейших людей мира сменился лидер

В рейтинге богатейших людей планеты впервые за девять месяцев сменился лидер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил список миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). На протяжении девяти месяцев самым богатым человеком мира считался американский бизнесмен Илон Маск.

Гендиректор Tesla был лидером среди миллиардеров с 2021 года. Однажды его ненадолго превзошел генеральный директор LVMH Бернар Арно. Теперь же состояние Маска оценивается в 198 млрд долларов, а капиталы Безоса – в 200 млрд.

По данным аналитиков, большая часть состояния Илона Маска вложена в акции Tesla, а они подешевели за один день на 7% после того, как производитель электромобилей объявил о новом снижении цен и скидках в США и Китае. В свою очередь акции Amazon с начала года выросли почти на 17%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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