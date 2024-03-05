Россия в феврале увеличила объем нефтегазовых доходов почти в два раза в годовом выражении

Министерство финансов во вторник, 5 марта, сообщило, что в феврале текущего года Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в годовом выражении в 1,8 раза.

В сообщении со статистическими данными минфина, говорится, что «Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в годовом выражении в 1,8 раза – до 945,6 млрд рублей против 521,2 млрд рублей годом ранее. В январе 2024 года этот показатель составил 675,2 млрд рублей».

«Налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) в феврале принесли бюджету 1,074 трлн рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ снизились на 6%: в феврале 2024 года они составили 151,3 млрд рублей против 160,6 млрд рублей годом ранее», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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