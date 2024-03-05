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Среда, 6 марта 2024, 00:47 мск

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В России предложили поднять пошлину для вин из стран НАТО до 200%

Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников заявил, что организация предложила правительству и Госдуме поднять до 200% ввозные пошлины для вин из стран НАТО, – сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

В интервью агентству Плотников сказал: «Мы приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР, в том числе, по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%. Также АВВР предложила снять льготы, действующие в настоящее время для всех разновидностей вин из Грузии».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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