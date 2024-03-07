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Четверг, 7 марта 2024, 09:56 мск

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Дефицит воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза

Еврокомиссия увидела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды. К концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ.

Нехватка воды угрожает всем аспектам жизни: пище и питьевой воде, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности. «Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов», – сказано в коммюнике, которое ЕК планирует озвучить на следующей неделе.

В документе содержится первая европейская оценка климатических рисков на основании отчета агентства по окружающей среде (ЕАОС). Еврокомиссия намерена призвать страны ЕС ускорить подготовку к борьбе с изменением климата, указывая, что те значительно отстали от планов.

В 2019 году более трети (38%) населения Евросоюза пострадало от нехватки воды, засуха ежегодно обходится экономике ЕС в сумму от двух до девяти миллиардов евро. Прежде всего эта проблема характерна для стран на юге и западе Европы. Согласно консервативной оценке ЕК, ухудшение климатической ситуации может сократить экономический рост союза на 7% к 2100 году.

Уже сейчас наблюдаются конфликтные ситуации в некоторых европейских странах, связанные с водой. В Испании возник спор вокруг реки Эбро между Каталонией и Арагоном. Во Франции произошли столкновения между полицейскими и фермерами, недовольными строительством водохранилищ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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