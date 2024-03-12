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Вторник, 12 марта 2024, 11:49 мск

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За последние 15 лет госдолг развитых стран увеличился вдвое

Сумма государственного долга развитых стран выросла более чем вдвое за последние 15 лет. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

С 2008 года размер госдолга развитых стран вырос на 30 трлн долларов, достигнув 54 трлн. По прогнозам аналитиков, к концу 2024-го показатель превысит 56 трлн долларов. В ОЭСР входит 38 государств, включая большинство стран ЕС, США, Канаду, Японию и Турцию. Экономики этих стран обеспечивают более 60% мирового ВВП.

Главным должником планеты являются США, на страну приходится более половины общей суммы – около 30 трлн долларов. Доля Евросоюза составляет около 20% суммарного госдолга развитых стран.

Основными кредиторами Соединенных Штатов выступают Китай и Япония. Ранее в Счетной палате США спрогнозировали, что к 2050 году госдолг страны может на 200% превысить объем ВВП. Расходы американского правительства превышают доходы уже больше 20 лет.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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