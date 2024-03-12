В США повысили прогноз цены на нефть

Министерство энергетики США из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче нефти во вторник, 12 марта, резко повысило прогноз цены на нефть Brent на 2024-2025 годы, – сообщают СМИ.

В отчете управления энергетической информации (EIA), опубликованном американским минэнерго, в частности, говорится: «В результате продления ОПЕК+ сокращения добычи нефти мы снизили наш прогноз роста мировой добычи нефти в 2024 году. Более низкий рост способствует значительному сокращению мировых запасов нефти в нашем прогнозе на второй квартал 2024 года. В 2024 году прогноз цены нефти сорта Brent повышен с $82,42/барр. до $87/барр. В 2025 году прогноз цены на нефть повышен с $79,48/барр. до $84,8/барр».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» заявил, что «формат ОПЕК+ помогает удержать цены на нефть».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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