СМИ: Россия ответит на изъятие замороженных активов так, что это приведет к банкротству Euroclear

Россия может ответить на изъятие Еврокомиссией замороженных в ЕС активов Центробанка РФ так, что это может привести к банкротству бельгийской площадки Euroclear, который является ключевым европейским депозитарием ценных бумаг, что приведет к мировому финансовому кризису – сообщает во вторник, 12 марта, агентство Reuters.
В интервью агентству европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов РФ, пожелавший остаться неназванным, сказал: «Ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ, могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг – бельгийской площадки Euroclear. В свою очередь, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису».
«Даже в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России, ЕС не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева, потому что они должны будут оставаться на балансе Euroclear, чтобы обеспечить финансовый «буфер» и гарантировать выживание этой структуры под ударами ответных мер, которые Брюссель ожидает от Москвы и ее международных партнеров. …Мы хотим помочь Украине, но мы должны гарантировать, что не произойдет нарушения финансовой стабильности», – сказал собеседник Reuters.
Брюссель, Иван Бабурин
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