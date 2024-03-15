Ряд категорий россиян освободят от пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ

Министерство труда и социальной защиты в пятницу, 15 марта, заявило, что многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, а также ветераны боевых действий и члены их семей будут освобождены от пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ.

В сообщении, распространенном пресс-службой министерства, в частности, говорится: «От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года. Они коснутся кредитных организаций (банков) и других платежных агентов».

«На сегодняшний день комиссия при оплате услуг ЖКХ определяется платежным оператором и, как правило, составляет 1-2% от общей суммы платежа. По решению президента, озвученному в ходе прямой линии в декабре 2023 года, внесены поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют освободить от уплаты пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ отдельные категории граждан», – напомнили в минтруда РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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